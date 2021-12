Guillaume HÉBERT

Fort de six annees dexperience dans le domaine de la communication, je suis actuellement a la recherche dune nouvelle experience enrichissante.



Curieux, dynamique et volontaire, jaimerai apporter mon savoir-faire, tout en etant porte et inspire par les valeurs inculquees par ma nouvelle entreprise.



Jusqu'en février 2022, j'effectue en renfort au près du service multimédia de la ville d'Ivry-sur-Seine en tant que chargé de production des contenus internet, intranet, et applications.