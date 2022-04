Guillaume HELIAS

Chef de marché Génie Climatique SONEPAR



Objectifs du poste:

-Identifier, mesurer et exploiter des opportunités de croissance dans le génie climatique

-Concevoir et mettre en œuvre une offre marketing innovante

-Réaliser un positionnement de gamme

-Assurer les relations fournisseurs

-Analyser le comportement client

-Gestion des promotions et du déploiement dans le réseau ( 50 agences en IDF)



Diplômé Master 2, Ecole Supérieure De Management En Alternance



Mes compétences :

Marketing

Microsoft office

Management

ENERGIE

CVC

Négociation commerciale

Technico Commercial

Génie climatique