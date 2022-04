Guillaume HELIE

J’ai construit mon parcours professionnel autour de 3 grands axes : La vente (Solutions et services, Canaux de vente direct et indirect, de la TPE aux GC), le B2B et les Télécommunications.



Cela fait maintenant plus de 10 ans que j’évolue au sein du marché ultra concurrentiel des télécoms en France. Professionnel aguerri de la vente, j’ai occupé les postes d’Ingénieur commercial en sédentaire et itinérant sur des canaux de vente direct et indirect. Actuellement, je mets à profit mon expérience de terrain et ma fibre entrepreneurial en accompagnant le développement commercial et stratégique de 4 distributeurs SFR Business sur la région parisienne.



Je suis toujours à la recherche de nouveaux défis et challenges pour sortir de ma zone de confort et participer à la croissance d’une entreprise ou d’un projet ambitieux en y prenant des responsabilités (Management, développement business). Si vous êtes à la recherche de ce type de profil ou si vous souhaitez échanger sur votre projet d’entreprise, n’hésitez pas à me contacter.



Mots clefs : Télécommunications | IT | Management | Stratégie Commerciale | BtoB | Vente Directe | Vente Indirecte | Segments : TPE - PME - Grandes Entreprises - Grands Comptes | Offre sur Mesure | Offre standard | Multicanal | Culture du résultat | Partenariat Stratégique | Performance Commerciale | Leadership | Entrepreneurship



Mes compétences :

Pilotage de la performance

Dynamisme

Leadership

Entrepreneuriat

Partenariats stratégiques

Marketing multicanal

B2B

Stratégie commerciale

Management des ventes

Coaching individuel

Vente directe

Management commercial

Commerce B2B

Prospection commerciale

Négociation

Direction Informatique et Télécommunication

Développement commercial