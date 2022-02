Guillaume HOARAU

D'origine réunionnaise, j'ai effectué mes études à l'INSA de Lyon dans le département de génie énergétique et environnement (promotion 2007).

Au cours de ma 5e année à l'INSA, j'ai suivi l'option génie des systèmes thermiques. Mon stage industriel en 2006 à Adeneo m'a permis d'aborder des problèmes de thermique dans le domaine de l'électronique. Mon projet de fin d'études a été l'occasion de renforcer mes compétences en simulations numériques appliquées à la thermique.



J'ai passé 4 ans à Nancy en tant qu'ingénieur études à Dalkia. Les projets dont je m'occupais concernaient principalement les domaines suivants : cogénération (moteur à gaz et turbine à gaz), réseaux de chaleur urbains, chaufferies bois, froid ...



En poste à EDF SEI depuis fin 2011, j'ai été chef de projet (projet MILLENER et Smart Grids) puis responsable d'un site de production par turbines à combustion et ensuite responsable commercial en efficacité énergétique. J'occupe actuellement le poste de prévisionniste HTB au sein du service système électrique.



Mes compétences :

Thermique

Mécanique des fluides

Vapeur

Turbines à combustion

Cogénération

Réseaux de chaleur