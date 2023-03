Guillaume IDLAS

Titulaire du Master 2 Chimie spécialisé en arômes et parfums de luniversité de Montpellier II, je recherche de nouvelles opportunités.

Je suis ouvert à linternational comme lAsie, lAmérique latine, Dubaï...



Au cours de mon cursus, jai enrichi ma connaissance sur les techniques analytiques et mon expertise matière première au sein de différents services : chez Charabot en R&D parfumeur, au Laboratoire Parfums CHANEL et chez LVMH en Cellule Création Parfums LVMH.



A présent, je recherche un poste en tant que parfumeur









Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Mac OS X