Guillaume LAMOTTE

Je suis tombé dans l'informatique, voila près de 20 ans, j'ai commencé par apprendre seul, puis ai passé 2 ans en alternance chez Password chez qui j'ai appris énormément.

Je suis ensuite rentré comme hotliner chez LDLC en 2002, puis ai mis en place le service test.

Par la suite, je suis passé responsable technique, Gestion des PC mis en vente sous les marques du groupe (Plugsquare, Anikop et Ldlc.com), participation à la mise en place et évolution de certains aspect des sites, et développement d'outils internes de gestion de produits.



Actuellement responsable technique chez MATILan, je m'occupe de l'administration de parc informatique de nos clients, (de 2000 à 2008 server, exchange 2003/2007/2010, SBS 2003/2008, TSE2003/2008, BES...).

En charge de plusieurs projet au sein de la société, gestion de la hotline, mise en place de procédures de travail, management d'une équipe de techniciens.



Mes compétences :

Management

Informatique

Microsoft Exchange

PowerShell / Batch / Bash

LAN / WLAN / VLAN

Services DHCP / DNS / IIS

Installation postes de travail

Active Directory / GPO

SQL

OEM

Gestion de projet

Watchguard Certified System Professional 11.9

Exchange Server 2003 / 2007 / 2010

Pack Office Pro 2007 / 2010 / 2013

Windows Server 2003 / 2008 R2 / 2012 R2