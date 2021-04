Bienvenue sur mon profil Viadeo,



Je travaille au sein de la Fnac Strasboug en tant que Responsable Adjoint du Service Clients.



Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



Welcome to my Viadeo profile,



I am Deputy Head at La Fnac Strasbourg.



I remain at your disposal for any further information.