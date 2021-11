Guillaume LE CAM

Agences:



- 1 rue du Lavoir 22250 SEVIGNAC

02.96.84.96.47



- 8 Boulevard Villebois Mareuil 35400 SAINT MALO

02.23.15.48.93



- 55 Boulevard Hoche 22000 SAINT BRIEUC

02.96.41.68.98



Passionné par les chevaux d'obstacles (courses et concours complet d'équitation surtout en Angleterre), éleveur amateur de gagnants à Enghiens et Auteuil.



Professionnellement mon parcours est le suivant:



Le 1er juin 2007, j'ai créé un cabinet d'Expertise-Comptable et de Commissariat aux Comptes, nous sommes 10 actuellement et notre clientèle est composée d'entreprises (effectif de 0 à 1 000 salariés) désireuses d'avoir un service personnalisé. En commissariat aux comptes nous détenons une cinquantaine de mandats.



Malgré notre isolement géographique, nous connaissons un développement conforme à la stratégie mise en place depuis le début de l'aventure: la recherche de la satisfaction de chacun de nos clients.



Nos clients sont localisés sur toute la France de Camaret sur Mer à Saint Quentin, de Belfort au Bugue dans le Périgord, Rodez dans l'Aveyron.





De 2003 à 2007, KPMG à St Brieuc:



Afin de prendre un maximum d'expérience et de crédibilité vis à vis des clients, j'ai fait le choix de me spécialiser dans le domaine de l'expertise comptable. Maître de mission d'un portefeuille composé essentiellement de PME du secteur de l'automobile (concessions automobiles, agents de marques), de l'industrie, de la grande distribution, du service, des associations. Ces entités ont la particularité d'être essentiellement des PME de 10 à 200 salariés. Les missions, outre l'arrêté des comptes et l'établissement du bilan sont composées:

- d'analyse de gestion avec une personnalisation du compte de résultat à l'activité de l'entreprise afin de déterminer au plus juste les facteurs clés de réussite en terme de gestion,

- de diagnostic stratégique,

- d'accompagnement du chef d'entreprise.



1999-2003: Cabinet Rouxel Tanguy à St Brieuc (membre du réseau A2A à l'époque):



- Dans un premier temps je ne faisais que des missions de Commissariat aux comptes,

- Puis saisissant l'opportunité donnée j'ai pris en charge la responsabilité d'un portefeuille clients composé à part égale de CAC et d'Expertise Comptable. La typologie des clients était très éclectique avec des commerçants, des artisans, des concessions automobiles, des sociétés industrielles, des sociétés agroalimentaires, des coopératives agricoles, des établissements français et des filiales de groupes étrangers.

J'ai également été amené à faire des missions d'expertise judiciaire pour évaluer différents préjudices.



1998 : J'ai effectué mon service militaire au Centre Sportif d'Equitation Militaire de Fontainebleau avec l'adjudant chef Didier Willefert (JO Atlanta, Sydney, remplaçant à Athènes).



1997: Cabinet Harichaux La Coume à Rennes:

Stage de préparation au DESCF (6 mois):

- missions d'analyse économique et financière,

- missions d'assistance de comité d'entreprise,

- missions d'étude de faisabilité de reprise de clientèle,



1994-1995 Caisse Régionale du Crédit Agricole de Rennes:

Stage au service Comptabilité,

Stage au service Trésorerie

Emploi d'été au service Marketing Stratégique,



Mes compétences :

EXPERT COMPTABLE, COMMISSARIAT AUX COMPTES