Chef d'équipe 22ans d'expérience dans le domaine TRANSPORT - LOGISTIQUE



COMPETENCES :



- passion et maîtrise des outils informatiques et multimédias,

- langue anglaise,

- gestion et encadrement de personnel,

- planification,

- gestion de stocks / préparation commandes clients,

- reporting, relations clientèles, litiges, délais,

- prise d'initiatives et décisions, solutions.

- voiture personnelle, mobile, autonome, autodidacte.

- archivage, connaissances en Administration etc.





35 ans



J'habite Nouvelle-église (située entre Calais et Dunkerque), je suis à l'écoute du marché de l'emploi afin d'évoluer hiérarchiquement et lucrativement dans ma carrière professionnelle.



Tél 06.12.88.27.26

guillaume.louis@yahoo.fr



Mes compétences :

Administratif

Anglais

autonome

Bts transport

Football

Fret aérien

Informatique

Internet

Jeux vidéo

Logistique

Microsoft Excel word

Microsoft Office Excel

Rigueur

Smartphone

Sport

Transport

Video

Microsoft Office

Jeu vidéo

Management