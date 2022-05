Mickaël LEFEBVRE

11 ans d'expérience en entrepôt logistique





2009 - 2012 Gestionnaire de stocks – MGF Logistique

Clients: Kesa Electricals, Graphic Packaging International, Keeway France, Geemarc Telecom, Agence de Papiers de Presse

Coordination clients, entrepôts et prestataires

Gestion des flux et de l’activité entrepôt





2008 - 2009 Responsable client – MGF Logistique

Import et traitement des commandes et suivi du stock client ; organisation des transports ; responsable d’une équipe de 5 personnes.





2002 – 2008 Gestionnaire de stocks – Maersk Logistics

Import et traitement de commandes et réceptions - Client LEGO

Utilisation du logiciel Exceed



2001 – 2002 Préparateur de commandes – Maersk Distribution



Mes compétences :

Bon relationnel