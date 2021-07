Guillaume MARETS

15 ans dexpérience dans le domaine de lIngénierie





Management :

Gestion de lactivité dassistance technique (détachement de nos salariés chez le client) : développement commercial, prospects clients, entretiens dembauche,

Gestion du bureau détude agence : suivi de lavancement des affaires, gestion du personnel, gestion des demandes clients

Réalisation des devis clients : pour les missions en assistance technique, mais aussi pour les affaires au forfait

Réalisation des reportings dactivité à la Direction Générale : C.A. mensuel, reportings commerciaux, planning danticipation

Gestion administrative : suivi de lassistante administrative agence pour la réalisation des propositions commerciales, le suivi des affaires, des collaborateurs, pointage,





Technique :

Étude et conception garnissage,

Étude dimplantation matériel (gabarits, débattements bogies),

Intégration dappareillages électriques / pneumatiques et cheminement câblage

Étude et conception doutillages,

Recherche et Développement,

Bilan masse.





Sécurité :

Analyse des conditions de travail et des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés;

Vérification, par des inspections et des enquêtes, du respect des prescriptions législatives et réglementaires et de la mise en œuvre des mesures de prévention préconisées ;

Développement de la prévention par des actions de sensibilisation et dinformation.

Analyse des circonstances et des causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou à caractère professionnel, par le biais denquêtes.