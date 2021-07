Guillaume NORMAND

Bienvenue sur mon profil Vidéo,



Diplômé BAC+5 du Conservatoire National des Arts et Métiers, je dispose également d’une expérience diversifiée dans le management opérationnel.

Depuis 2009, je me suis spécialisé, tant au plan des compétences managériales que dans le domaine de la Qualité Sécurité Environnement (& HSE).

Enregistré IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels), je contribue également au développement de recrutements spécialisés, à des programmes de formation et à des projets diversifiées respectant toujours certaines valeurs.



Je serai heureux de vous rencontrer pour partager mes compétences et échanger sur des thèmes professionnels.



Guillaume



http://gnormand.cv.fm/fr/



Mes compétences :

Évaluation environnementale

Audit environnemental

Environnement

Développement durable

Conseil en management

Norme ISO 9001

Certification ISO 14001

Audit interne

Sécurité au travail

Prévention des risques professionnels

MASE

Logistique

Gestion budgétaire

Gestion du risque

Sécurité incendie

Audit sécurité

Sécurité industrielle

IPRP