Guillaume NOVEL

Diplômé du Master en Management des ressources humaines de l'École supérieure de commerce de Troyes, je me suis orienté vers le domaine de l'insertion professionnelle en acceptant le poste de conseiller out placement pour l'entreprise "Manpower égalité des chances" filiale de "Manpower groupe".



Ce poste m'a permis de développer d'une part la connaissance sectorielle du bassin de sens et de son agglomération ( Joigny, Saint julien du Sault, Auxerre...), la mise en place de partenariats avec des agences de travail temporaire, et, d'autre part la transmission des techniques de recherche d'emploi et la mise en relation des demandeurs d'emplois éloignés du marché du travail avec les entreprises. J'ai également pu apprendre à maitriser le domaine de la formation professionnelle comme la mise en place des différentes mesures de Pole-emploi ( AFPR, EMT ...) , mais également au travers de la mise ne place de DIF et de CIF.Après 2 années sur ce poste et arrivant sur une fin de marché pour la prestation trajectoire avec Pole-emploi, j'ai eu l'opportunité de pouvoir me positionner pour les recrutements de CDD de 12 mois pour venir en renfort au sein des agences de Pole-emploi.

Intégré depuis le 1er mars 2012, je suis dorénavant conseiller emploi pour l'agence de Pole-emploi Sens ou je me suis vu confier la gestion d'un portefeuille de 300 Demandeurs d'emplois, de l'accueil et du service entreprise.

Après avoir été durant 1 an, conseiller dédié aux entreprises, j'ai accepté en janvier 2017 un nouveau challenge en prenant un congé sans solde pour prendre le poste de directeur adjoint de la mission locale de Sens. A l'issue de ce congé sans solde , j'ai réintégré Pole-emploi à Joigny sur la troisième dominante du conseiller, a savoir, la gestion des droits.



Mes compétences :

GPEC

Recrutement

Formation professionnelle

Ressources humaines

Commercial

Coaching