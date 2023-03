Guillaume PINA - Institut Lyonnais de Kinesiologie



Kinésiologue Lyon - Vernaison - Vienne





Depuis 2014 à Genève et depuis 2022 à Lyon maintenant , des méthodes pour vous aider à vous libérer de vos émotions, stress, douleurs, troubles de l'apprentissage et dans la réalisation de vos objectifs. Ces techniques s'adressent de l'enfant au séniors.



Une réponse à un besoin entièrement nouveau:

L'humanité à toujours eu à affronter des stress ponctuels : épidémies, guerres, famines, etc.

Bien que nous vivions en paix dans un pays riche, de nouveaux besoins apparaissent qui ne sont pas dans le domaine de la survie, mais des besoins d'amélioration de la qualité de vie dans le domaine de l'être.



L'institut propose depuis 2014 un concept d'intervention à la pointe de la recherche en kinésiologie, neuroscience appliquée et autres modalités thérapeutiques pour aider efficacement ses clients dans leurs problèmes de stressmental émotionnel, mental, physique.



consultation sur RDV:



à Lyon (Vernaison)



Tel: (+33) 06.67.94.36.03



Site web:Array