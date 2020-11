Guillaume PRUVOST

Bonjour,



Je mappelle Guillaume, 28 ans et je suis micro-entrepreneur dans la création et le référencement de sites sur le web. Actuellement, j'effectue essentiellement de la rédaction web.



Ma mission principale consiste à ce que votre site soit visible sur les moteurs de recherche, surtout sur le leader du marché, Google. Ainsi, votre site web sera beaucoup plus visible auprès des internautes puisqu'ils pourront vous trouver plus facilement sur le Net. Pour cela, j'effectue plusieurs actions pour que votre site possède un bon référencement naturel :



- Listing de mots-clés

- Audit SEO

- Rédaction web

- Mise en forme du contenu

- Optimisation d'articles

- Traduction de sites (du francais à l'anglais et inversement)

- Maillage interne

- Netlinking généraliste (annuaires, annuaires payants, communiqués)

- Netlinking ciblé (forums, blogs, autres sites)

- Optimisation du contenu

- Optimisation interne - HTML

- SEO Local (référencement local)

- SMO (réseaux sociaux)

- Nettoyage de votre e-réputation

- Création site web SEO

- Création site web SEO via CMS (WordPress)

- Optimisation hébergement

- Responsive design SEO

- Infographie





Mes actions sont diverses et mes tarifs sont accessibles. En effet, par exemple, pour un article web SEO de 400 mots-clés, je facture 10€. Je fonctionne également avec un taux/horaire de 10€. Je propose 3 forfaits pour le référencement :



- Pack débutant : 350€

- Pack confirmé : 450€

- Pack premium : 600€





Coté études, j'ai effectué un BAC STG Mercatique, suivi d'un BTS MUC (management) ainsi que d'un BTS SIO (informatique). Puis, je suis devenu auto-entrepreneur dans le référencement.



Je suis disponible du Lundi au Samedi (de 8 à 20 heures). Pour tous renseignements, vous pouvez me joindre sur mon adresse mail : sio.pruvost@gmail.com ou au 06 45 87 70 74.



Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site web.



Merci de votre attention et à très bientôt !



Mes compétences :

WordPress

S