Guillaume RAVASSAUD

Depuis début 2013 , jai pris en charge la communication interne et externe du plus important club de lEure (EAC Tennis ) et ce dans le cadre dun projet de développement à titre de bénévole.

A ce jour , plus de 150 articles presse ont vu le jour , de nombreuses interviews (auprès de radios locales )et reportage ont été réalisés et notamment un passage de 4mn auprès de Stade2.

Parallèlement , un site internet et une page facebook ont été mise en place .

Enfin un magazine annuel a été créé et le 3ème numéro est sorti .

Dautre part, je veille au bon fonctionnement (technique et surtout commercial) dun centre de lavage dans les Yvelines avec un salarié en charge.

Auparavant, 18 ANS d'expérience dont 11 ou j'ai eut l'opportunité de piloter ma propre entreprise

(SARL au capital de 67000€ activité ; secteur automobile CA annuel 2M€)



Cette expérience m'a permis d'appréhender différentes fonctions de l'entreprise;

La partie commerciale ( la négociation , l'optimisation, laccompagnement , le suivi et la fidélisation , planification de la politique commerciale et respect de son application, adéquation prix marge.....)

La partie administrative et financière (la gestion, la comptabilité générale et analytique, la partie financière , et le suivi à travers différents tableaux de bord ....)

La gestion humaine, le management d'une petite équipe 8 personnes (dont 4 commerciaux, 2 techniciens et 2 administratifs), suivi individuel , planification des stages, recrutement de personnel ,briefing débriefing , l'animation journalière...

La partie organisation et logistique , la planification budget , la gestion des stocks (l'anticipation)

La notion de communication , marketing , création d'événements (foire ,salon, expositions) , la publicité média , la création d'un site internet...

Riche de cet enseignement ou les qualités principales sont ; CHALLENGE, AUTONOMIE, POLYVALENCE, ESPRIT INITIATIVE, ECOUTE, ADAPTABILITE, RIGUEUR , ORGANISATION, SENS DU CLIENT..





Mes compétences :

Commercial

Management

Conduite de projet

Dirigeant

Directeur commercial

Ressources humaines

Marketing

Communication

Réactivité