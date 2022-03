Guillaume REGNARD

• Gestion de projets de communication et suivi de budgets : prise de brief, réflexion stratégique, élaboration de plan d’actions, budgétisation et suivi opérationnel.

• Mise en oeuvre opérationnelle : rédaction de contenus, suivi de conception et de production d’outils et de supports de communication, suivi de campagne, gestion des prestataires internes et externes.

• Organisation et suivi d’actions évènementielles : communication de chantier, lancement, animation sur site, streetmarketing.

• Relations presse : rédaction de communiqués et dossiers de presse, suivi de fabrication d’outils média, organisation de conférences de presse, média-planning, suivi de régies média.

• Animation de sites Internet et Intranet : recherche d’actualités, rédaction de contenus, mise en ligne, refontes de sites, Community Management .

• Langues : Anglais et Allemand opérationnel.

• Permis B.



Mes compétences :

Communication

Chargé de communication

Chef de projet