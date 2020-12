Guillaume ROUSSEAU

Après un Diplôme Universitaire de Technicien en Génie Mécanique, Option Techniques Aérospatiales à l’IUT Paul Sabatier de Toulouse j’ai intégré l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) ou je suis sorti avec un diplôme d'Ingénieur.



Mon premier emploi c’est LATECOERE ou je rentre en tant qu'Ingénieur Méthodes en 2001. J’intègre un petit service qui travaille sur les Méthodes & Outils de Production du service et ou je fais mes premières armes. Au bout d’un an je prend la responsabilité de ce service.



En 2003, je prend la responsabilité du service Pièces Elémentaires avec un encadrement de 15 personnes qui sont des spécialistes de l’industrialisation des pièces primaires Tôlerie, Usinées et Composites tout en gardant la responsabilité des Méthodes & Outils de Production.



En 2004 j’ai été nommé responsable du service Méthodes regroupant des équipes de spécialistes de Préparation Technique Assemblage, Pièces Elémentaires, Programmation Commande Numérique et traçage, toujours en gardant la responsabilité des Méthodes & Outils de Production. Cela représente un encadrement direct de 5 cadres et indirect de 110 personnes techniciens et cadres.



Dix ans après, j'accepte le challenge de rejoindre LATECOERE services pour prendre en main et développer les activités de Services dans le domaine de l'Industrialisation.



Pragmatique, profondément consacré à la création de valeurs ajoutées et de services à nos clients, j'ai mis mon expérience, mes méthodologies de travail et mon dynamisme au service d'entreprises principalement dans le domaine Aéronautique et Spatial.



Mes compétences :

Manager

Industrialisation

Gestion de projet

Leadership

Aéronautique

Business development

Relations humaines