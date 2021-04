Guillaume SANTANA

Spécialiste du développement de projets d'affaires dans le secteur des services B2B, avec une expérience démontrée en:

- lancement de produits et implantation de marque

- développement commercial, stratégique et marketing,

- direction et exécution de projets

- management d'équipes multiculturelles et multi-sites en Europe



Secteurs d'expertise marché:

- Impression numérique et 3D (depuis 2014) et marchés associés (communication visuelle, retail marketing, design d'intérieurs, personnalisation d'objets...)

- Piscine et bien être (2009-2013) et marchés associés (wellness et spa, piscines résidentielles ou commerciales, outdoor...)

- Industrie (2006-2009) et marchés associés (machine-outil, sous-traitance, prototypage...)



De formation commerciale et management (Maîtrise en Sciences de Gestion), je suis créatif dans l'approche et rigoureux dans l’exécution.



Rompu au management transversal et orienté résultats, je suis reconnu pour ma capacité à prendre des initiatives dans un environnement opérationnel pour mener les projets jusqu'au succès.



Spécialités: management interculturel, développement commercial, rôle d'interface, capacité à innover en stratégie et mise en oeuvre, capacités analytiques et informatiques avancées. Excellent orateur.



Langues maternelles Français et Espagnol. Bilingual proficency in English.



Mes compétences :

Commercial

Commerciale

Développement commercial

Events

Expertise commerciale

Gestion de projet

Gestion de projet marketing

Ingénieur Commercial

International

Marketing

Salon