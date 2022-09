TechnoWide est un Centre de Formation spécialisé autour des Nouvelles Technologies Informatiques notamment dans les domaines de la programmation et du développement. Notre société est essentiellement composée de Consultants/Formateurs et d'Architecte en Informatique.



Nos compétences :

Langages : Java 8/JEE , .Net (C#,VB,ADO,ASP), AZURE, SharePoint, C/C++

Langages Web : JavaScript, HTML5/CSS3, AngularJS, Angular 2/4, EmberJS, ExtJS, ReactJS, NodeJS, PHP, Symfony

CMS : Drupal 7/8, WordPress

Applications mobiles : IOS, Iphone/Ipad, UX Design, Android, JQuery...

Big Data : Hadoop, NoSQL, Cassandra, MongoDB, Kafka

Cloud computing : VMware, Azure, Office 365, Microsoft System Center 2012, Docker

Bases de données : Oracle, SQL Server, PostGreSQL, MySQL

Réseaux : Introduction et pratique des Réseaux, Windows Server 2012/2016, Windows 7/8/10, PowerShell, Linux/Unix, MacOS, Backup Exc

Virtualisation : VMware, Citrix Xen, HyperV

Solutions collaboratives : Exchange Server, Lync Server, SharePoint, MS Dynamics CRM2013/2016).



Nouveau site Internet 2020 à découvrir :



TechnoWide organise principalement des formations sur mesure pour les clients Grands Comptes, les PME-PMI, les SSII et les Start-Up sur tout le territoire national. Nous les accompagnons aussi à l'implémentation des Nouvelles Technologies dans le cadre de prestations de Conseil, d'Expertises et d'Assistances Techniques.



Adresse siège : 3 rue du Golf - Parc Innolin - CS 60073 - 33701 MERIGNAC CEDEX



Votre contact commercial : Guillaume SIMON - mail : guillaume.simon@technowide.fr

Port : 06 89 17 94 94

www.technowide.fr



