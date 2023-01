Guillaume THÉNAULT

En 13 années passées autour de projets marketing omnicanaux, j'ai pu travailler sur des marchés B2C et B2B dans le retail / e-retail ou le voyage avec une empreinte marquée dans le digital. Jai pu concevoir et mettre en oeuvre une stratégie e-commerce, déployer des outils de marketing automation et d'analytics, animer un plan d'actions commerciales et marketing et travailler sur la e-reputation au travers des avis clients.

Le travail au quotidien avec mon équipe et les différents services de l'entreprise me place au centre des décisions et de tous les sujets clés d'une entreprise telle que Cdiscount, Club Med ou encore Legallais.



Les outils utilisés :

SEO : Google Search Console, SEMrush

CRM : Emarsys, Mailchimp

Analytics et Data : Google Analytics 360, Google Analytics 4, Adobe Analytics, Hotjar, Google Big Query, Google Data Studio (ex Looker), Qlik

AB Testing et Personnalisation : Kameleoon, AB Tasty

Tag Management System (TMS) : Google Tag Manager, Dynamic Tag Management (Adobe)

Enquêtes et avis clients : Avis Vérifiés, SurveyMonkey

Gestion de projets : Trello, Monday, Wrike

CMS : Wordpress, Strapi

Langages informatiques : HTML, Javascript, CSS, SQL