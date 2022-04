Etudiant à l' Université Paul Sabatier à Toulouse en Master 2 Pro Matériaux & Structures pour l'Aéronautique et le Spatial





J'aime travailler, les challenges, le contact humain ... Et pourquoi pas avec vous ?



“Tout le monde savait que c'était impossible à faire; Puis un jour est venu un homme qui ne le savait pas. Et il l'a fait.”

Winston Churchill



mail: guillaume.demol@gmail.com

tel: 06.98.38.60.47



Mes compétences :

Négociation / Vente Expérience

Microsoft Office

Internet

Technique scientifique