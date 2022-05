Majda BEN FREDJ

De formation physicienne-chimiste en science des matériaux et nanomatériaux, j'ai pu gérer des projets de R&D sur la conception ou l'optimisation de matériaux ou de process, de l'élaboration du cahier des charges aux préconisations.

Capable techniquement de réaliser la synthèse ou la caractérisation des matériaux ou encore le dimensionnement d'installations et la validation de protocole d'expérimentation, je peux vous assister dans des projets dans les secteurs de l'industrie, naval, aéronautique ou de l'énergie.

Par ailleurs, mon expérience du travail en mode projet, de l'enseignement ou encore de la négociation avec les fournisseurs m'ont conféré aisance relationnelle et aptitude à communiquer.

Disponible immédiatement et totalement mobile je souhaite intégrer un service R&D.



Mes compétences :

Technique analytique : DSC, ATG , IRTF

Nanoparticules

Nanotubes de carbone

Matériaux à changement de phase : MCP

HPLC

Caractérisation des matériaux

Physique Chimie

Test