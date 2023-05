Guillaume TRICHARD

Directeur Administratif et Financier, je fais preuve de rigueur, d'autonomie et d'esprit d'analyse.

Je manage une équipe de plus de 10 personnes avec un grand sens de l'écoute et d'esprit de cohésion.

J 'ai su développer mes compétences sur les sujets sociaux, fiscaux et juridiques. A l'aise avec les outils informatiques et la gestion de projets, j'optimise au quotidien l'organisation dans le but d'améliorer l'efficacité



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Finance

Management

Système d'information

Fiscalité

Ressources humaines