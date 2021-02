Guillaume VIALLON

Savoir Faire :



Formation :

Certification ITIL v3 Foundation

Administration Linux (Niveaux 1 et 2)

Automatisation via Scripts Shell



Technique :

Administration système : Linux (Debian, RedHat - CentOS, Suse), Windows (NT4, 2000)

Exploitation système : Linux, AIX, Solaris, Windows (depuis 3.11)

Exploitation applicative : CFT, Websphere, Tomcat, MSMQ, IIS, MSSQL

Ordonnancement : $ Universe, Control-M, Crontab, Automator XOS

Supervision : Nagios, Tivoli

Outils : VMWare, DameWare, Axway (Synchrony, InterPEL, XOS)

Langages : notions web (XHTML, CSS, PHP)

Scripting : Shell



Langue :

Anglais courant lu, écrit et parlé



======================



Savoir Etre :



Adaptation :

Poste sur sites sensibles : sites SEVESO 2, centres de recherche

Travail en équipe ou en autonome

Assistance aux utilisateurs VIP



Organisation :

Missions en horaires postés avec astreintes 24/7

Missions spécifiques : Préparation et suivi du passage à l’an 2000

Obtention du BTS en alternance (3 jours en entreprise - 2 jours en institut)



Pédagogie :

Formation aux utilisateurs avec création de support de cours

Rédaction de procédures techniques pour pilotage N1 et support N2

Dépannage des utilisateurs par téléphone et sur place



Mes compétences :

ITIL Foundation V3