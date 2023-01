Juriste en droit des affaires internationales formé en France et à l'étranger, j'ai conseillé des entreprises sur des problématiques liées au financement et au montage de projets ainsi qu'à la négociation et au management de contrats internationaux clés en mains.



Mes compétences :

Claim management

Contracts

Contrats internationaux

Energie

Energy

EPC

Finance

Financement de projets

juriste

lawyer

Management

Microsoft Project

Négociation

Negotiation

Project Finance