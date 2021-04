Guillemette CHAVERON

Après des études de commerce, je passe 4 ans chez C Capital (groupe DRAGON ROUGE), où je me consacre aux projets Casino et Elle (groupe Hachette Filappachi).

Responsable de marques chez B&G jusqu'en août 2004, je gère notamment les marques des groupes Panzani, Reckitt et Altadis.

Arrivée fin 2008 chez Graphèmes à Lille, je conseille et j'accompagne des clients de grande consommation et manage une équipe de 3 développeurs de Marques.



Mes compétences :

Bon relationnel

Capacité d'adaptation

capacité d'analyse

Capacité d'analyse et de synthèse

Chef de Projets

Communication

Création

Design

Identité Visuelle

Organisation

Packaging

Recommandation stratégique

Relationnel

Synthèse