Gulhane PICAVET

Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Gulhane, alias Chiruzu sur les réseaux.



J'ai obtenu en 2014 le BAC pro Secrétariat. A la suite du quel j'ai eu des expériences professionnel diverses dans le domaines de la ventes. 6 mois de ventes à domicile et en porte à porte, 1 an de téléphonie BtoB / BtoC.

J'ai également une formation qualifiante en vente de produits frais et suit actuellement en train d'en passée une autre sur la montage photos/vidéos. Pour acquérir des compétences qui me seront utile pour réaliser mes propres vidéos.



Mes compétences :



Télécommunications

Ecoute

Secrétariat

Microsoft Office

Travail en équipe

Attestation de Formation aux Premiers Secours

Employée libre service

Autonomie professionnelle

Intégration

Détermination

Communication

Adaptabilité du travail en équipe/autonomie