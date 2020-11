Guy DECAUDAIN

Je suis un e-septua ayant choisi l'informatique en 1967 (le mot venait d'être créé !!!). Après quelques années comme ingénieur système "Grand calculateurs", j'ai choisi la voie commerciale pour vendre des solutions grands systèmes chez Control Data, en France, Belgique, Maghreb, Europe du sud ... Principalement dans les grands comptes institutionnels et industriels ...



A partir de 1990, j'ai capitalisé sur mon carnet d'adresses pour oeuvrer au "Business development en Europe du Sud" pour successivement plusieurs start-up US et Scandinaves... Evidemment cela coïncidait avec la montée en puissance des stations de travail et des PC ... D'où ma démarche vers les solutions clusters, parallèles, voire massivement parallèles...



Aujourd'hui, après ces différentes immersions informatiques, je suis un adepte et un usager du Web au sens large !!!



Mes compétences/champs d'action :

=============================

Management

Business development

Systèmes et réseaux Informatique

PC Matériels

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 9x/10X

Microsoft Office

Apple Mac





Gestion de projet