Guy Henri ESTIMBRE

Trompettiste de formation après avoir obtenu quelques médailles dans divers conservatoires il rentre à la Schola Cantorum Basiliensis de la ville de Bâle, et terminera ses études au CNSMD de Lyon où il obtient son prix en 2009. Titulaire d'un double Master II en Musicologie et en Administration et Gestion de la Musique ainsi que d'une Licence en sciences de l'éducation et en Médiation Culturelle, il se spécialise ensuite sur les instruments de la famille des cuivres du XIXème siècle préparant ainsi son Doctorat.

Musicien interprète également il joue dans quelques ensembles baroques tels que, les Talens lyriques, les Musiciens du Louvre, les Agrémens, la Symphonie du marais, l'ensemble Matheus ou encore le Concert Spirituel.

Il pratique et joue divers instruments rares aussi comme le serpent, la trompette à coulisse, la trompette à clefs ou encore l'ophicléide et les systèmes Stoelzel, Viennois ou Berlinois pour la période romantique.

Luthier aussi après de nombreuses recherches organologiques, il a décidé de copier des instruments précis pour coller au mieux à un répertoire spécifique.



Mes compétences :

Administration du personnel

Direction artistique

Pédagogie

Organisation d'évènements

Musicien

Musicologie

Lutherie

Enseignant

Enseignement