Marlène JANDARD

Direction des Opérations / 17 ans dexpérience, 11 ans de gestion des institutionnels et financeurs, 6 ans en direction opérationnelle, 2 ans au sein de start-up innovante



PROFIL

Un engagement fort, une capacité à fédérer des équipes au service de projets ambitieux.



Ma formation de pianiste concertiste m'a appris dès le plus jeune âge à persévérer, être proactive et rigoureuse.



Forte d'une expérience en direction des opérations notamment, je la mets à profit depuis avril 2019 au service d'entreprises à taille humaine dans divers secteurs pour accompagner le développement de projets innovants et des équipes.





SAVOIR-FAIRE



Direction opérationnelle de plusieurs structures, rattachée à la Direction et en coordination avec les équipes :

De létude du marché à lanalyse du positionnement de lentreprise pour la définition et le déploiement dune nouvelle stratégie de développement et de communication globale.

Diagnostic financier, élaboration du prévisionnel et pilotage du budget de la structure avec la gestion des flux financiers, notamment de la trésorerie et de la recherche de fonds.



Management déquipes internes, de prestataires et de partenaires :

Refonte organisationnelle, recrutement de collaborateurs, encadrement des équipes.

Gestion RH et suivi du plan de formation. Développement de réseaux et de partenariats institutionnels et privés.