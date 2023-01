Guy LACOMBE

Après 4 années dans la banque au marché boursier de 1971 à 1975 , j'ai entamé une carrière dans la grande distribution ou j'ai occupé plusieurs pots d'encadrement . Auchan , Continent, Groupe Bourbon.



Depuis 2000 chez le Groupe Bourbon ou j'étais directeur général pour la partie distribution au Viet Nam devenu Big C en 2004 ,



J'ai quitté Big C en 2007 , ai continué mes activités immobiliers et autres pour le fonds d'investissement Jaccar ( Bourbon) .



Depuis Janvier 2011 , retraité , je continue à être Conseiller du Commerce Extérieur de la France , assiste et conseille quelques entreprises dans divers domaines , toujours liés à la distribution , l'agro alimentaire , l'immobilier commercial.



Sur un plan personnel , j'ai de nombreuses activités caritatives et culturelles . Passionné par les cultures du monde et les escalades de volcans , je voyage régulièrement dans les régions volcaniques pour faire des marches , des photos et observer la vie des gens. Indonésie, Bouthan , Laos , Cambodge, Bali, Malaisie, Chine,Mongolie .



Mes compétences :

Négociation commerciale

Suivi de chantiers

Suivi fournisseurs