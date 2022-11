Avec plus de 40 années d'expérience en opérations pétrolières et gazières onshore et offshore dans divers contextes: France, Mer du Nord, Afrique de l'Ouest, Proche- et Moyen-Orient, etc., je suis à même de vous fournir une expertise dans les domaines suivants:

- opérations: organisation et gestion de la production, de la maintenance, de la sécurité opérationnelle, actions de recrutement et de formation...,

- projets de développement ou de modification d'installations: établissement de cahier des charges, suivi d'ingénierie, réception et mise en service d'installations à terre ou en mer, organisation et gestion des activités d'exploitation de projets...,

- audits et revues techniques de projets, de travaux lourds ou d'arrêts d'installations,

- audits et revues d'organisation d'exploitation, de réception et de mise en service d'installations...



Mes compétences :

Audit

Audit sécurité

Audit technique

Commissioning

Formation

gaz

Maintenance

Mise en service

pétrole

Production

Sécurité

Start up

Technique