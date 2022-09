Guy MORDRET

Créée en 1989, YPREMA est une entreprise qui recycle des matériaux.



Elle a trois activités :



Le concassage de matériaux de déconstruction, pour les transformer en matériaux de construction ;

Le traitement des mâchefers ;

Le traitement des terres inertes.



Son siège est situé à Chennevières-sur-Marne (94). Elle est fortement implantée en Région parisienne, mais compte également des installations en Bretagne et en Champagne.



Son chiffre d’affaires est de 22 Millions en 2011. Dans son domaine, elle est la première entreprise indépendante présente sur 3 régions françaises (Ile-de-France, Champagne-Ardenne, Bretagne).



Le principe d’écologie industrielle a été créé par Suren Erkman dans les années quatre-vingt-dix. YPREMA le découvre en 1998. L’entreprise réalise que son activité s’inscrit de fait dans cette approche, puisqu’elle consiste principalement à valoriser des matériaux de déconstruction pour les réutiliser comme matériaux de construction. En 2005, elle pousse la logique jusqu’au bout sur le site de Massy (91) : il est repensé comme un parc d’éco-activités qui échangent entre elles flux, énergies et matières pour réduire globalement leurs déchets ultimes.



La culture d’entreprise d’YPREMA est centrée sur le développement durable depuis sa création. Dans le champ environnemental, le recyclage est sa raison d’être. Mais elle cherche également à réduire ses propres nuisances en limitant les déplacements (développement important de la visioconférence) et en optant au maximum pour des transports peu polluants (péniches halées par des chevaux ; sites embranchés pour le transport ferroviaire).



Au-delà de la composante environnementale, l’entreprise est également active dans les champs social (loi Robien, Charte de la diversité, …) et sociétal (concertation régulière avec la société civile, sponsoring d’associations sportives locales pour développer le lien au territoire, …).



L’entreprise a établi un Rapport Développement Durable en 2008 et en 2010.



La filière BÉTON CONCASSÉ a été créée en 1989. Historiquement, c’est le premier produit fabriqué par l’entreprise. La grave de béton est obtenue à partir des matériaux issus des déconstructions. La gamme industrielle a été initiée en 1993.



La filière ÉCO GRAVE a été créée en 1995. Le produit est le résultat de la valorisation des mâchefers, résidus d’incinération d’ordures ménagères.



La filière URBASOL a été créée en 2005 et s’est développée à partir de 2007. Le produit est obtenu après valorisation et traitement à la chaux des terres inertes issues des déblais de chantier.



Les produits sont utilisés dans les Travaux publics en fonction de leurs caractéristiques respectives (fondations de plateformes, couches de forme ou de fondation de voiries, remblais, enrobage de réseaux,etc.).



YPREMA dispose de 7 centrales de recyclage :



Emerainville (77)

Lagny-sur-Marne (77) qui comprend également un Espace Artisans

Gennevilliers (92)

Trappes (78)

Massy (91)

Pluguffan (29) qui dépend de son Agence de Quimper

Elle assure la gestion de la plateforme de traitement de mâchefers de Reims Métropole, en partenariat avec l’entreprise MORONI.

Elle exploite un centre de stockage de déchets ultimes pour le compte de Quimper Communauté.