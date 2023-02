Guy-Noël DUPRE

Mes axes de compétences se situent principalement à 3 niveaux :

1. Piloter des missions transverses pour proposer des offres commerciales d'engagement de réduction des dépenses énergétiques

2. Manager et structurer une équipe d'ingénieurs, fixer des objectifs

► je suis orienté service client et porteur de résultats

3. Conseiller, accompagner, fidéliser le client pour lui proposer des préconisations d’actions



Mes compétences :

Conseil aux entreprises

Thermique Énergétique. Froid Climatisation

Froid et Climatisation Industrielle

RT2012

Management opérationnel

Efficacité énergétique

Evaluateur Technique pour le Cofrac depuis 2011

Coordination de projets

Shopping Centres

Return on Investment

Taxation

Feasibility Studies

Combined Heat & Power

Audit

Fire Protection

Customer Service