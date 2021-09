Guy-Olivier DALLE

"Il faut toujours viser la lune, car même en cas d’échec, on atterrit dans les étoiles"- Oscar Wilde



« La découverte des métiers du bois et l’amour du travail bien fait m’ont conduit à l’apprentissage du métier de Menuisier-Ébéniste. »

« De la fabrication à la pose ma curiosité à orientée, ensuite, ma carrière vers la vente et la distribution. De vendeur en agencement jusqu’au poste de responsable gammes et produits d’un réseau de franchise, j’ai développé ma passion de la relation et la satisfaction client au travers d’expériences diverses et riches en rencontres : Vendeur, manager, animateur de réseau, formateur, responsable fournisseurs… »



Mes compétences :

Animation d'équipe

Management commercial

Achats responsables

Gestion de projet web

Animation d'ateliers

Commercialisation

Animation commerciale

Animation de groupes

Développement commercial

Animation de réunions

Pédagogie

Relation fournisseurs

Formation

Management