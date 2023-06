Je m'appelle Guylène CHEVALIER, je suis coach de vie spécialisée dans l'accompagnement personnel et professionnel des papas divorcés.



C'est en 2023 que j'ai souhaité prendre ce virage afin d'aider les papas dans leur parentalité.



Maintenir des relations ++++ avec les enfants tout en surfant sur les challenges du divorce.



En progressant chaque jour, ne serait-ce que de 1%, alors à l'issue d'une année la progression n'est rien d'autre que de 365%!



Cette vision me donne des ailes sur les possibilités que j'ai et que nous avons tous!