Gwenael MASSON

J'ai créé C'Com Formation et Médiation dans le but de former et d'accompagner professionnels à la relation et à la communication.

www.ccom-formation.fr



Formation :



- Management coopératif et management bienveillant

- Prévention et gestion des conflits par la communication non violente

- La communication non violente en entreprise

- Thème management (animer et conduire une réunion, construire son identité de manager, déléguer efficacement, la motivation en entreprise)

- Formation de tuteurs

- Formatin de formateurs occasionnels



Médiation :



- Aide à la résolution de conflits, médiation de vos difficultés relationnelles ponctuelles qui freinent votre travail et l'efficacité de vos collaborateurs (incompréhensions, conflits ouverts ou non-dits, en réunion, entre manager et managé, entre collègues, en pilotage d'équipe projet ou en animation d'équipe, ...)



Mes compétences :

Gestion du stress et des émotions

Relation clients

Commercial BtoB

Communication interpersonnelle

Gestion de projets

Animation de formation et évènement

Ingénierie de formation

Commercial

Marketing

Communication

Conception

Prospection

Formateur

Développement commercial

Chef de projet

Stratégie commerciale

Développement personnel

Relation client

Conduite de projet