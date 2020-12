Gwenaelle DUCLOS

ESPRIT D’ENVERGURE accompagne ses clients dans leur développement commercial, l’accompagnement marketing et la communication.

- Conseil en stratégie marketing

- Soutien et rédaction des projets de développement ou innovants

- Organisation et développement de la stratégie commerciale

- Stratégie de communication et création des supports les plus pertinents

- Création des contenus rédactionnels

- Promotion de l’offre et des produits

Esprit d'envergure propose des solutions personnalisées et des outils efficaces pour développer et pérenniser votre activité.

Parmi nos clients

Brasserie de la Presqu’île de Quiberon, Développement Chanvre, EyeBuy, Granit de Guerlesquin, MGDIS, NAI Architecture , URBANS.



Nicolas BALDESCHI, gérant de la société esprit d’envergure est fortement impliqué au sein des réseaux professionnels, directeur consultant de BNI Ploërmel, responsable de communication du CJD de Vannes et formateur spécialisé sur l’optimisation des réponses aux appels d’offres.



Mes compétences :

Rédactionnel

Développement commercial

Marketing

Communication

Informatique

Webmarketing

Télémarketing

Relations publiques

Marketing direct