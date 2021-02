Richard MORO

Après 25 ans d'expérience dans le management d'équipes et la direction de projets au sein d'entreprises de services numériques et de collectivités, j'ai rejoint COGITIS au 1er octobre, pour assurer la direction de la structure qui comprend 105 collaborateurs.



COGITIS est un syndicat mixte informatique au service des collectivités....



J’ai également en charge, les dossiers d’aménagement numérique du territoire, vaste défi pour maintenir et développer l'attractivité des territoires.



Mes compétences :

Organisation

Management

Système d'information

Télécommunications

Gouvernance