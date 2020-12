Gwendoline GALIVEL

Heureuse de développer ma double activité : formatrice-consultante et artisan peintre-décoratrice !



Avec une expérience de 15 ans dans la formation (manager, consultante, enseignante, ingénieure de formation, chargée d'accompagnement VAE...), j'interviens désormais pour différentes structures, dans différents domaines :



- CNAM Bretagne - management d'équipes, ingénierie de formation / construction de projet professionnel,

- ACTUAL Formation - techniques d'entretien de sécurisation de parcours intérimaire, en multi-sites,

- IUT de Saint Brieuc : Communication / Outils d'intégration à l'emploi (CV, Lettre, entretien...), face à face.



Dynamique, réactive, adaptable et "pleine de bonne humeur" !



Vous recherchez un intervenant avec un profil atypique, capable d'associer contenu pédagogique et créativité, contactez moi !



A très bientôt !



Mes compétences :

Plan de Formation

Ressources humaines

Conseil

Formation professionnelle

Communication

Coaching

Psychologie sociale

Gestion du stress

Management

Formation

Gestion de projet

Recherche

Développement personnel