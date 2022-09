Gwenn ELINEAU

Un parcours dans les différentes fonctions du contrôle de gestion, du service client, design et installation dun ERP dont sept ans dans les dispositifs médicaux en France, à Genève et aux Etats-Unis.



L expérience de conduite du changement et de pilotage déquipes dans des contextes de réorganisations internationales.



Actuellement directeur financier en ETI acommpagnant la croissance et l'amélioration des processus.



Mes compétences :

SOX

Travail d'équipe

Contrôle financier

Budgétisation

Force de proposition

US GAAP

SAP ERP

Conduite du changement

Optimisation des process

Direction des ressources humaines

Direction financière

Planification stratégique