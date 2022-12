Ostéopathe diplômé en 2000 (Maidstone, UK).

J'ai une passion pour mon métier, qui me motive toujours, que je m'efforce de transmettre aux étudiants à IDHEO Nantes. Jai travaillé pendant 15 années au sein d'un hôpital privé où la place du travail en équipe est fondamentale.

En 2022 jai fait le choix de plus petits cabinets , plus à mon image.



Mes compétences :

Enseignant