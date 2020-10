Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Renseignement eet orientation de la clientèle

Saisie de documents informatiques (WORD/EXCEL)

Montage et etude de dossiers de crédit

Gestion de base de données (CRM)

Prose de rendez vous et relance téléphonique

Traitement du courrier papier et électronique

Organisation et mise a jour de planning

Classement et archivage de dossiers