Hadj Mohamed BENIDRIS

Titulaire d’un diplôme de Technicien en Informatique de Gestion, avec une expérience variée dans le domaine de logistique et de transit ( Logistique & Matériels ) grâce à l’opportunité qui m’est donnée au sein d’une grande compagnie de construction & d’ingénierie Américaine ( BECHTEL International, Inc ) , Elle m’a ouvert un grand chemin dans le domaine et m’a permis d’élargir mes connaissances & enrichir mes acquisitions professionnelles.

Ce qui m’a permis d’être proactif, et toujours près de nouveaux challenges pour me promouvoir sur le plan personnel & corporatif.

Je suis un élément dynamique, motivé et probe & jouis d’un esprit d’équipe, de sens d’organisation & de communication me permettant de avoir la capacité d‘adaptation est être indispensables dans différentes situations professionnelles.



Cordialement