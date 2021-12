Hafed AMARA

Une double expérience Technique et Commercial, j'ai eu la Charge et la responsabilité du service technique sur des projets en courants faibles de centralisation et de gestion : systèmes de vidéo surveillance, contrôle d’accès et détection anti-intrusion périmétriques industriels dédiés à l’activité « Trafic & Transportation Solutions » : sécurité urbaine (routes, tramway, villes) et tertiaire.



Mes compétences :

Conducteur travaux

Technico-commercial

Chargé d'affaire

Audit

IBM AS400 Hardware

Responsable technique

Trafic Transport Sûreté- CentinelAccess

ADN MANAGER

Business Development

Requirements Analysis

Risk Analysis

System Migration

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Project

Microsoft Word

Sage Accounting Software

Sales Forces