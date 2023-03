Hafedh GHRAB

DOMAINES DE COMPETENCES:

Déploiement de la démarche Lean dans un atelier de fabrication du calculateur d’injection (150 personnes) :

- Mise en place du travail standardisé

- Développement du plan de formation des opérateurs

- Animation des QRQC/G8D de résolution de problèmes

- Pilotage des chantiers 5S

-Mise en place du Management visuel

- Établir et définir le process de fabrication (sans plomb, plombé, CMS,refusions, polymérisation, soudure à la vague ; Test InSitu et fonctionnel.)

- Mettre en place les dossiers de fabrication (Fiches d’instructions synoptique ; plan de surveillance, AMDEC)

- Optimisation des lignes de production

- Développer ou faire développer les équipements de fabrication (gabarits, outils)

- Créer la gamme de fabrication

- Assurer la mise à jour des dossiers de fabrication en temps réel (suite à une action corrective, remontée Client).

-Industrialisation des nouveaux produits (Prototypes, Préséries…)

-Garantir la satisfaction des clients en terme de qualité et délais

-Suivi des performances et optimisation de l’exploitation des moyens de productions (Lignes CMS & Intégration, Vagues, testeurs…),

OUTILS INFORMATIQUES:

Modélisation et simulation : Solidwors, Inventor, TopSolid, Catia, Matlab (Simulink), Abaqus

Bureautique : Microsoft Office, Open Office

Facilité d'adaptation à tous types de logiciel

LANGUES:

- Français : Lu, écrit, parlé (Courant)

- Arabe : Lu, écrit, parlé (Courant)

- Anglais : Lu, écrit, parlé (technique)