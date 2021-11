Sales exécutive and business unit Manager, I am in charge of developing a profit center.

Field man, passionate about sales and resolutely turned towards the search for added value.

My challenge ? Unite a team around the collective performance.







Mes compétences :

Ressources humaines

Animation de formations

Contrôle budgétaire

Management commercial

Analyse de données

Gestion de la relation client

Conduite de projet

Gestion du stress

Administration des ventes