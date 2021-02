Haja RABEONY

Responsable technique R&D, j'ai plus de 20 ans d'expérience en développement de produit mécanique, acquise dans l'industrie automobile, les biens d'équipements grand public et le bâtiment.

J'y ai développée 3 compétences professionnelles : l'innovation, la gestion de projet et la gestion d'équipe, ainsi que 2 expertises métiers : les matières plastiques et la sécurisation des projets industriels.

Mes 2 points forts : l'esprit d'équipe et l'adaptabilité.





Mes compétences :

management d'équipe

plasturgie

connaissance Chine

Homologation R129 / i-Size / R44 / ADAC

AMDEC / FMEA

Lightweight solutions

Gestion de projet

Innovation (12 brevets)

Plastiques, Composites

Design Produit

FMECA

Team Management

Expert sécurité Passive