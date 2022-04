Consultant en aéronautique.

Spécialité : Opérations aériennes - Opérations au Sol - Quality Management - Safety Management

Plus de 20 ans d'expérience dont 10 ans dans les opérations et 7 ans dans la Qualité.



Instructeur en opérations aériennes - Cycle Flight Dispatcher



Mes compétences :

Qualité

Groundhandling

Gestion de la sécurité et des plans de secour

Formateur

Opérations aériennes